Haslach i. K. Viel Entspannung in der Mittagspause

Der Kurs ist bereits am 5. Oktober gestartet und die acht Teilnehmer kennen schon einige Übungen. Einmal wöchentlich kommen sie donnerstags für eine halbe Stunde aus ihren Büros in Zell, Haslach oder Steinach in das Bürgerhaus. "Es sind auch schonmal Geschäftsleute in ihren Anzügen dabei", berichtet Oestreicher.

Auf geht’s: Wir ziehen die Schuhe aus, stellen uns im Kreis auf, im Hintergrund läuft entspannte Musik und zwei Kerzen stehen in der Mitte. "Nun öffnen wir unsere Hände zum Universum", sagt Ingrid Oestreicher und beginnt mit der Ankunftsmeditation. Also drehe ich meine Handflächen nach oben. Mit Ausnahme von Oestreichers Stimme und der klickenden Kamera meiner Kollegin ist es im Saal still.

Die Meditation und die Übungen sind sowohl zur Ent- als als auch zur Anspannung, erklärt unsere Kursleiterin. Das ist interessant – ich dachte, dass Qigong nur entspannen soll. Dabei geht es um viel mehr: Die Übungen sollen den Lymph-, Blut- und Energiekreislauf anregen.

Qigong-Übungen verlangen Ausdauer und Konzentration

Die Übung "Ballspielen wie ein Kind" sieht auf den ersten Blick harmlos aus, erfordert aber ziemlich viel Konzentration: Das linke Bein anheben und gleichzeitig den rechten Arm so bewegen, als ob ich einen Ball auf den Boden tippe, fordern meinen Gleichgewichtssinn heraus. Langsam wechseln wir auf das linke Bein und schon fange ich an zu wackeln. Als Neuling in der Gruppe schiele ich immer wieder zu Ingrid Oestreicher, versuche aber auch die Augen zu schließen. Puh, mir ist ganz schön warm, denke ich und ziehe meine Strickjacke aus.

Übung Nummer zwei heißt "Die acht Unsterblichen überqueren den Fluss". Dabei muss ich mein Gesäß nach hinten und meine Arme nach vorne strecken. Ich forme ich mit meinen Händen vor mir einen Kreis. Sieht aus, als würde ich gleich vom Startblock ins Wasser springen. Irgendwie wird mir immer wärmer. Das ist bestimmt die Herbstsonne, die in das Obergeschoss des Bürgersaals scheint. Die halbe Stunde geht schnell vorbei.

Zum Abschluss halten wir erneut unsere Hände in "Gebetspose" und verneigen uns. "Ihnen ist aber warm geworden, oder?", fragt mich Ingried Oestreicher freundlich. Ich lache, denn aus Erfahrung weiß ich, dass man mir dank meines roten Kopfs Körperanstrengungen schnell ansieht. Aber Qigong hat mich – anders als Völkerball – so rein gar nicht frustriert. Ich lächle sogar und gehe zufriedenund entspannt zurück in die Redaktion. Lena Stangenberg