Haslach i. K. "Versuchsballon" kommt gut an

Haslach. Für die Beachparty im Freibad Haslach hat das Hoch Gerd am Samstag alle Register gezogen und ein Traumwetter hingelegt. Was die 35 Grad bis jetzt nicht geschafft hatten, hat ab 17 Uhr die Band Level Six übernommen. Die fünf Jungs mit ihrer Sängerin Daniela haben dem Publikum mit Partyrock eingeheizt. So konnte sich die Sonne verabschieden, ohne dass sich die gefühlte Temperatur merklich veränderte.