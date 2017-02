Haslach i. K. Verdacht gegen 37-Jährigen erhärtet sich

Haslach. Wie berichtet, fanden Beamte die Leiche der Frau am Freitagmittag in einer Ferienwohnung. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt die Vermieterin am Samstagmorgen, dass die 36-Jährige erst vor sechs Wochen eingezogen sei. Sie hatte Arbeit in Elgersweier gefunden. Die Ferienwohnung im idyllischen Seitental sei lediglich eine Übergangslösung gewesen: Die Frau habe nach einer Wohnung gesucht, die näher an ihrer Arbeitsstelle lag.

"Sie war eine ganz Liebe, Zierliche", beschreibt die Vermieterin. Schon im vergangenen Jahr sei die Frau bei ihr untergekommen, hätte dann aber aus familiären Gründen zurück nach Rumänien gehen müssen. "Sie kam im Januar freudestrahlend zurück und war jetzt richtig hoffnungsvoll", so die Vermieterin.

Die Alarmierung war laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Offenburg am Freitag gegen 11.30 Uhr bei der Leitstelle Offenburg eingegangen. Die Mutter der Toten lebt nach Angaben der Vermieterin noch in Rumänien. Diese sei es gewesen, die Alarm geschlagen habe. Über Verwandte wurde zunächst die Polizei in Nordrhein-Westfalen eingeschaltet. Diese wiederum setzte sich mit dem Offenburger Präsidium in Verbindung. Die hiesige Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus, auch ein Hubschrauber war im Einsatz.