Haslach i. K. Unterstützung für Erdbebenopfer

Das zweitschwerste Erdbeben in Nepals Geschichte hatte das Land 2015 in verheerender Weise heimgesucht. Bis heute gibt es immer wieder Nachbeben, die ihr zerstörerisches Werk fortsetzen. In der direkten Zeit nach dem Beben lief zwar eine weltweite Hilfsaktion. Bei den wirklich Bedürftigen kommt jedoch nicht viel an, denn in dem unübersichtlichen Staatsapparat bleibt Geld hängen.

Haser hat inzwischen persönliche Verbindungen nach Nepal. Ihr Partner vor Ort ist der als Bergführer arbeitende Adhikari Dev. Dieser koordiniert die Spenden aus Deutschland und sorgt dafür, dass jeder Cent bei den wirklich Bedürftigen ankommt. Zur Zeit wird eines der wichtigsten Projekte gefördert, nämlich der Bau und die Installation von Wärme spendenden Öfen, die gerade jetzt in der kalten Winterzeit bitter nötig sind. Zudem schafft die Herstellung dieser Geräte Arbeitsplätze, so dass doppelt wirksame Hilfe entsteht.

Haser und Dev freuten sich über die Spende seitens des Sozialausschusses mit Vorsitzender Maria Hansmann an der Spitze.