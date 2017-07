Haslach i. K. Unkraut wird zum Kochen gebracht

Wege und Plätze werden auf diese Art ökologisch ohne Pestizide von Gräsern und Unkraut punktgenau befreit. Denn im Maschinenkopf tasten Infrarotsensoren zunächst den Boden ab und der heiße Strahl wird dann gezielt aufs Unkraut gerichtet.

Fugenkratzer birgt Tücken

Besonders das sommerliche Wetter der vergangenen Tage half beim Einsatz der "Wave", denn so konnten sich auch zähere Unkräuter nicht so schnell von der Behandlung erholen. Rein mechanisch wäre mit Fugenkratzer und Metallbesen dem Unkraut natürlich auch bei zu kommen, konstatiert Gärtnermeister Uwe Schweitzer. Doch dies wäre arbeitszeittechnisch auch nicht ansatzweise zu leisten, so der Chef der kommunalen Haslacher Gärtner.