Haslach i. K. Unermüdlicher Einsatz für den Ortsteil

Die Welschensteinacher Landfrauen, die durch die Initiative von Martha Haas gegründet wurden, bewirteten die Besucher. Bürgermeister Frank Edelmann freute ich auch im Namen von Ortsvorsteher Erich Maier, dass so viele Nachbarn, Freunde und Verwandte der Einladung gefolgt waren. Die Schaffung dieses Brunnens konnte in das laufende BZ-Verfahren eingegliedert werden. Mit dem Brunnen soll das Wirken von Albert und Martha Haas in Erinnerung gehalten werden, wie sie sich insbesondere auch für den Ortsteil eingesetzt haben. So erinnerte Bürgermeister Edelmann an seinen Besuch bei Martha Hass am 13. Dezember in der Klinik in Freiburg, bei dem sie sich trotz ihrer schweren Krankheit über den Haushaltsplan der Gemeinde unterhalten hätten. Sie sei unter anderem auch Ideengeberin zur Gründung der Landfrauen gewesen.