Haslach i. K. "Turner on Tour" mit Ellen Winkler

Zur ersten Probe trafen sich kürzlich Akrobaten aus ganz Deutschland in der Haslacher Jahnturnhalle, um zusammen mit Turnern aus Schonach und Tänzerinnen der Haslacher "New Generation", die Choreografie einzustudieren. "Die Turnfestteilnehmer fahren während der Eröffnungsgala mit einem virtuellen Sightseeingbus verschiedene Sehenswürdigkeiten Berlins an", erklärt Winkler die Grundidee. "Passend zu den Haltestellen erfolgt ein Großgruppenbild oder eine Spezialgruppenvorführung auf dem Rasen." Der Reisebus fahre dabei auf der Tartanbahn und bereite das Publikum visuell und akustisch auf die nächste Aufführung vor. Winklers Gruppe sei für die entsprechenden Überleitungen zuständig. "Es sind ganz kurze Sequenzen, die auf dem Bus getanzt werden und zum nächsten Thema passen sollen", verweist sie auf den Anspruch und hatte sich im Vorfeld mit Harald Stefan als Gesamtchoreografen der Show und der DTB-Showexpertin Agnes Hartmann besprochen.

Zuhause hat sich Winkler in die Musik eingehört, die Takte ausgezählt, Änderungen in der Melodie notiert, den Aufbau des Stücks analysiert und anschließend in Bewegungen umgesetzt. "Bei der Haltestation am Wannsee arbeiten wir mit Sonnenschirmen, Sonnenbrillen, Flossen, Schnorchel und natürlich großen Schwimmbewegungen", macht die Choreografin neugierig.

Wenig Bewegungen erzeugen viel Wirkung

Es sei eine Herausforderung, der Gruppe von 40 Personen im riesigen Berliner Stadion die nötige Präsenz zu verleihen und die Freude am Zuschauen zu wecken. Beim Probenbesuch in Haslach gewann man schnell den Eindruck, dass das ganz sicher gelingen wird. "Es geht nicht darum, Höchstschwierigkeiten wie beim Wettkampf zu zeigen, sondern mit einfachen Bewegungen viel Wirkung zu erzielen", erklärt Winkler. Sie wird Mitte Mai mit ihrer Gruppe nach Berlin fahren, um auf dem Original-Bus die acht einstudierten Choreografien zu üben.