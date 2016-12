Haslach i. K. Trostloses Bild ums historische Kloster

Demnach wurden drei recht schwere Töpfe in der Nacht auf Sonntag umgeworfen, "sodass sich am Sonntag ein eher trostloses Bild ums historische Kloster ergab", wie es in der Mitteilung heißt. Die Töpfe wurden von Mitarbeitern der Stadtgärtnerei am Montag wieder aufgerichtet, leichte - Schäden sind demnach an einem der massiven Kunststofftöpfe aufgetreten. "Dennoch ist ein solcher Akt mehr als nur grober Unfug, nämlich Sachbeschädigung und dümmlicher Vandalismus", findet die Stadt klare Worte.

Die Stadtverwaltung bittet die Bevölkerung um Mithilfe, denn die Aktion dürfte nicht geräuschlos vonstatten gegangen sein. Hinweise nimmt das Haslacher Polizeirevier unter Telefon 07832/97 59 20 entgegen.