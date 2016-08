Haslach i. K. Tornados über dem Kinzigtal

Die Pressestelle des Luftfahrtbundesamts bestätigt eine Anfrage des SchwaBo zu zwei Überflügen am vergangenen Dienstag und am 9. Mai, jeweils am Vormittag. Es habe sich dabei jeweils um einen Tornado der Bundeswehr gehandelt, erklärt Maik Bugenhagen von der Pressestelle. Die Überflüge haben demnach im Rahmen der Tiefflugausbildung stattgefunden.

Während der Tornado am vergangenen Dienstag sich in einer Höhe zwischen 365 Metern bis 610 Metern über Grund bewegte, war der Düsenjäger im Mai deutlich tiefer unterwegs: "Die Flughöhe vor dem Einflug ins Tal lag bei 1100 Fuß (etwa 335 Meter über Grund) und nach dem Ausflug lag die Höhe bei 1000 Fuß (etwa 305 Meter über dem Boden)", schreibt Bugenhagen in einer E-Mail.

Kampfflugzeuge fliegen unter Umständen bis zu 150 Meter tief