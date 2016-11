Haslach i. K. Tannenbäume stehen in den Startlöchern

Hausach. Das Forum Hausach, ein Zusammenschluss von Einzelhändlern, Dienstleistern und Industrieunternehmen, organisiert die Veranstaltungsreihe in der Adventszeit zum fünften Mal. Neben dem alljährlichen Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende, 3. und 4. Dezember, gibt es auf der Waldbühne am Klosterplatz in den kommenden vier Wochen unter anderem kleine Konzerte (siehe Infokasten).

Bei allen Veranstaltungen auf der Waldbühne, bei Herrenmoden Moser, in der Buchhandlung Streit und beim Kultur- und Tourismusbüro Hausach werden auch in diesem Jahr die Anne-Maier-Bären für 14,50 Euro verkauft. Der Erlös aus dem Verkauf der kuscheligen Plüschtiere ist für das Hausacher "Bärenkind" Pedro Brucker bestimmt. Der fünfjährige Hausacher hat einen Wasserkopf, eine neurogene Blase und eine Mastdarmfunktionsstörung. Seine Beine sind ab dem Knie teilgelähmt. Gemeinsam mit seiner Familie freut er sich über die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Der Weihnachtsmarkt findet bereits zum 32. Mal in Hausach statt. In den vergangenen Novembertagen haben eifrige Helfer bereits die Waldbühne aufgebaut und mehr als 200 Tannenbäume für den Winterwald auf dem Klosterplatz aufgestellt. Rund 30 Betriebe, Privatpersonen und Vereine bieten auf dem Markt am 3. und 4. Dezember Glühwein, Essen oder Kunsthandwerk an.