Im Alten Kapuzinerkloster in Haslach gibt am Sonntag, 5. Februar, ab 20 Uhr Markus Stöcklin die tragisch-komische Solorolle des Orchestermusikers in "Der Kontrabass". Wer Patrick Süskind von seinem bereits verfilmten Erfolgsroman "Das Parfüm" her kennt, kann erahnen, mit welch detaillierter Faktenfreude er auch in diesem Stück den 59-jährigen, "verbeamteten Kontrabassisten" in einem Staatsorchester zeichnet. Ticket-Hotline: Telefon 0 78 32/70 61 72, (bis Freitag, 3. Februar, 16 Uhr, vorbestellte Karten müssen bis 19.45 Uhr abgeholt sein). Foto: Veranstalter