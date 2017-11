Haslach i. K. Steiner: "Welt dreht sich gnadenlos weiter"

Haslach. Seinen persönlichen Werdegang verband Steiner im Multivisionsvortrag am Mittwochabend mit Ratschlägen, die die Gäste in der Haslacher Stadthalle interessiert aufnahmen.

So erfuhren die Zuhörer, dass Steiner erst im Alter von zwölf Jahren mit dem Gewichtheben begonnen hatte. Dass der Vater, selbst in diesem Sport aktiv, ihm deutlich abgeraten hatte, stachelte seinen Ehrgeiz erst recht an. Diese "Wut", anderen zu zeigen: "Jetzt kann ich’s erst recht", hat Steiner seinen Ausführungen nach gerade bei sportlichen Wettbewerben für sich nutzen können.

Der Erfolg des Österreichers, der im Jahr 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking die Goldmedaille errang, war durch Beharrlichkeit und klare Zielvorgaben zu erreichen. Wie Steiner ausführte, habe er das "große" Ziel der Olympiateilnahme beziehungsweise -medaille nur erreicht, indem er mit Ausdauer gegen die vielen Probleme gekämpft habe.