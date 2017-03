Haslach i. K. Starke Rolle im "Konzert der Vereine"

"An den Wochenenden waren es pro Tag zwischen 25 und 40 Essen, an den Werktagen 30 bis 50 Essen", verdeutlichte Kinast den Aufwand. "An Wochenenden wurden 420 Stunden, an Werktagen 880 Stunden geleistet und insgesamt 9700 Kilometer gefahren." Die Kosten für diese Aufwendungen entsprechen 21 300 Euro, die als Beitrag zur Sozialarbeit der Sozialstation gespendet werden.

Im Sommer dieses Jahrs wird das DRK mit einem neuen MTW ausgestattet, in den gerade die Funk- und Signalanlage eingebaut wird. Der kommende Weihnachtsmarkt wird wieder mit Schupfnudeln bewirtet, allerdings soll der Stand dieses Mal aufgrund des Platzbedarfs bei der Sparkasse aufgebaut werden. "Neben den üblichen Einsätzen bei den Sportveranstaltungen in der Region liefen im Hintergrund viele, meist unauffällige und zeitintensive Aktionen", betonte Klaus Kinast und richtete ein Dankeschön in alle Richtungen.

Im Behinderten-Fahrdienst werden an 225 Tagen 14 Fahrlinien bedient, die von 164 Fahrgästen genutzt werden. Für die Schulen in Steinach, Haslach, Mühlenbach und Hofstetten wurden an 185 Schultagen die Schüler befördert. Die 30 Fahrer würden mit ihren Begleitungen insgesamt 365 000 Kilometer fahren, was der 98-maligen Umrundung Deutschlands entspreche. "Für diese enorme Kilometer-Leistung wurden etwa 8500 Stunden benötigt", endete Kinast.

Die Termine der Ausbildung, Schulung und Übung schlüsselte Monika Kinast ein letztes Mal als Bereitschaftsleiterin auf. Neben Blutspende-Terminen, Einsätzen, Dienstabenden und geselligen Veranstaltungen bedeute die Pflege des Gerätewagen "GW SAN" einen enormen Zeitaufwand und stelle die DRK-ler vor eine echte Herausforderung. "Alles in allem sind wir auf jeden einzelnen Helfer und jede geleistete Stunde angewiesen, ohne denen die vielen ans DRK gestellten Aufgaben nicht zu schaffen wären", endete Monika Kinast. Sie hat ihr Amt nach neun Jahren an Thorsten Schmid abgegeben.

Über die Aktivitäten des Jugendrotkreuzes berichteten Tabea Kinast und Laura Schätzle. Derzeit beteiligen sich 49 Kinder an den Gruppenstunden. Für die Senioren im Verein berichtete Ehrenvorsitzender Hansjörg Hettich. "Die von uns mitgebrachte Zeit freut bei Krankenbesuchen meist mehr als das Präsent", betonte Hettich. Als Notrufbeauftragter kümmere er sich um 45 Teilnehmer in Haslach, Mühlenbach und Fischerbach und befand: "Die Aufgabe ist nicht schwer, aber zeitintensiv." Oft sei das Gespräch für die älteren Menschen am wichtigsten.

Kreisvorsitzender Jürgen Nowak bescheinigte: "Im Konzert der zehn Ortsvereine im Kreisverband spielt Haslach eine starke Rolle. Die Zahlen und Fakten unterstreichen die Bedeutung Ihrer Arbeit." Auch Bürgermeister Heinz Winkler betonte: "Die Bevölkerung hat die Sicherheit, dass ihr im Notfall das seid und gut ausgebildet eine fachmännische Hilfe leistet."

Im Zuge der Neuwahlen wurde Klaus Kinast als Vorsitzender bestätigt, Martina Öhler nach zehn Jahren aus der Vorstandschaft als Chronistin verabschiedet. Ihr Amt übernimmt Martina Weßbecher. Wieder gewählt wurden: Der stellvertretende Vorsitzende Heinz Winkler, Kassierer Klaus Schwendemann, Schriftführerin Veronika Kinast, Zeugwarte Thassilo Kinast und Swen Allgaier, Beisitzer Technik Franz Kinast, Beisitzer Leitung Patrick Hug, Beisitzer Hausverwaltung Monika Kinast (neu), Kassenprüfer Petra Ramsteiner und Martina Weßbecher. Jugendleiterinnen Tabea Kinast und Laura Schätzle, Bereitschaftsarzt Stephan Ziehms ist Kraft Amtes im Vorstand. Außerdem wurden die Kreisdelegierten gewählt, je 100 passive Mitglieder wird ein Delegierter entsandt.