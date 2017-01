Haslach i. K. Stadt kommt ohne Kredite aus

Gemäß der Haslacher Tradition, dass jeweils eine Fraktion die Haushaltsrede für den gesamten Gemeinderat im Rotationssystem hält, waren diesmal die Grünen an der Reihe. Der Fraktionsvorsitzende Martin Schaeffer war verhindert, womit sein Stellvertreter Wolfgang Schmid die Rede hielt. Er schickte voraus, dass dies erstes Mal sei. Das Rad der Zeit drehe sich weiter "und für Sie, Herr Winkler, ist es die letzte Haushaltsrede", wandte Schmid sich an den scheidenden Bürgermeister.

Er lobte die Investitionen "in die Zukunft von Haslach" und betonte in Hinblick auf die anstehenden Platzumgestaltungen (wir berichteten), dass die veranschlagten Kosten berechtigt seien – zumal Zuschüsse von rund 1,1 Millionen Euro für diese Maßnahmen zu erwarten sind. Aber: "Aus heutiger Sicht stehen uns für große Investitionen in der Zukunft kaum Mittel zur Verfügung", stellte Schmid fest. Dass die Stadt es in den vergangenen Jahren geschafft hat, Schulden abzubauen, hob Schmid positiv hervor. Der "ungesund hohe" Schuldenstand von 2010 sei Geschichte.

"Not-Euro" für den Bürgermeister

Einen besonderen Dank richtete Schmid zum Abschluss an Winkler, der in seiner Amtszeit "unsere finanziellen Mittel sehr verantwortlich eingesetzt" habe. "Sie haben dabei – zusammen mit dem Stadtrat – eine Kleinstadt-Infrastruktur geschaffen, die vorbildlich ist und unser Städtle so lebens- und liebenswert macht." Er übergab dem Bürgermeister einen "Not-Euro" in Form von zehn gebackenen "Groschen".

Stadtimmobilien: Gesamtvolumen: 2,64 Millionen Euro (alle Angaben jeweils gerundet), Erfolgsplan 522 000 Euro; Vermögensplan 2,19 Millionen Euro; Schuldenstand Anfang 2017 4,6 Millionen Euro; geplanter Schuldenstand Ende 2017 4,64 Millionen Euro.

Stadtwerke: Gesamtvolumen: 10,65 Millionen Euro, Erfolgsplan 9,34 Millionen Euro; Vermögensplan 1,32 Millionen Euro; Schuldenstand Anfang 2017 2,65 Millionen Euro.

Stiftung "Sozialzentrum": Gesamtvolumen: 1,96 Millionen Euro, Erfolgsplan 521 000 Euro; Vermögensplan 1,44 Millionen Euro; Schuldenstand Anfang 2017 3,32 Millionen Euro; geplanter Schuldenstand Ende 2017 3,91 Millionen Euro.