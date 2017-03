Haslach i. K. Soziale Themen gewinnen Bedeutung

Sein Mitbewerber Großklaus ist kein Unbekannter in der Ortenau und über seinen Wahlkreis auch für Zell zuständig. Als evangelischer Pfarrer unterrichtet er am Offenburger Kreisschulzentrum Religion, moderiert Sportsendungen im Radio und sitzt seit drei Jahren im Stadtrat. Aus Ihringen stammend, habe er schon als Jugendlicher die Widerstände um das Atomkraftwerk in Wyhl mitbekommen und in erster Linie Grün gewählt. "Parteimitglied bin ich erst seit zwei Jahren. In der kurzen Zeit, seit ich politisch aktiv bin, bin ich mit Kopf und Herz dabei", betonte er. "Meine Hauptthemen sind durch meine Herkunft geprägt, besonders wichtig ist mir das Zusammenleben der Kulturen mit all ihren unterschiedlichen Herkünften." Er setze sich in erster Linie für vielschichtige soziale Gerechtigkeit und Inklusion ein.

Nach der kurzen Vorstellung hatten die Mitglieder des Ortsverbands Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen. Die erste galt dem interkulturellen Zusammenleben und Europa, was beides gute Schwerpunkte für die Politik der Grünen wären. Rasp bekannte: "Bis vor zwei Jahren habe ich gedacht, dass Europa viel mehr ist." Mit den Flüchtlingsströmen habe sich gezeigt, dass dem nicht so sei. Für Rentner will Rasp eine Grundsicherung in Verbindung mit sozialem Wohnungsbau, die Kinderarmut sei ein drängendes Thema.

Großklaus sah derzeitige niedrige Umfrageprognosen der Grünen zum Teil als hausgemachtes Problem an.

Insgesamt wurde während der Diskussion deutlich, dass neben den innerparteilichen Kernthemen der Ökologie für die Kandidaten vor allen Dingen die sozialen Themen an Bedeutung gewinnen.