Haslach i. K. Skaterplatz, Konzerte, Feste

Haslach. Wie berichtet, wollte Haas eigentlich zu seiner Partnerin in den Raum Frankfurt ziehen. Wie er am gestrigen Sonntag im Telefongespräch mit dem Schwabo erklärte, hat sich dieser Plan jedoch geändert: Haas sagte, seine Freundin, die bei der Deutschen Bahn arbeitet, wolle sich ins Kinzigtal versetzen lassen.

Freie Bahn also für Haas’ Kandidatur in der Hansjakobstadt. Der Kinzigtäler Dauerkandidat ist davon überzeugt, dass es diesmal klappt: "Weil einige Bürger schon auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ob ich nicht doch kandidieren möchte", sagt Haas. Außerdem sei er nicht nur Diplom-Verwaltungsfachwirt. "In einem Rutsch" habe er an der Fernuniversität Hagen gleich noch ein Diplom in Management gemacht.

Eigene Schwerpunkte