Haslach i. K. Schüler kochen in modernem Umfeld

Kreative Musik

Die Schüler der Hauptstufe Zwei um die Lehrerinnen Inge Weber und Georgia Furtwängler erfreuten die Gäste dann mit ihrer Küchenmusik, wo unter anderem mit Küchenutensilien geklopft, gerührt und geschabt wurde. Die vier Jungs und die zwei Mädchen der Berufsschulstufe mit Lehrerin Amelie Scherberger gaben mit ihrem Küchenrock "We love, we love to cook here" richtig Gas, so dass auch die Gäste mit einstimmten. Ute und Hans-Jürgen Neumaier überraschten die Kinder mit einem Geschenk: "Das einfachste Kochbuch der Welt".

Mit dem gemeinsamen Durchschneiden des roten Bands durch Schulleiter Andreas Graff, dem Vorsitzenden des Fördervereins Torsten Schwarz und der Schülersprecherin Sophia Singler wurde die neue Schulküche offiziell ihrer Bestimmung übergeben.