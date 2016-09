Haslach i. K. Schnurrender "Ladenhüter"

Haslach. Wenn Sabine Renter morgens gegen 9 Uhr ihren Laden aufschließen will, wartet er meistens schon auf sie. "Er geht dann mit mir rein, sucht sich ein Plätzchen und legt sich hin", erzählt die Ladeninhaberin. "Manchmal bleibt er den ganzen Tag, manchmal ist er nur vormittags hier. Er kommt und geht, wie es ihm gefällt."

Der Kater wohnt eigentlich in der Gasse nebenan, doch vor zwei Jahren tauchte er plötzlich im "Saresa" auf. "Es war Sommer und die Tür war offen, da kam er einfach rein, setzte sich, blieb eine Weile und ging wieder", erinnert Renter sich. "Wir haben ihn zuerst für eine Straßenkatze gehalten." Nachdem sie und ihre Mitarbeiterinnen allerdings ein bisschen recherchiert hatten, fanden sie heraus, dass die Katze in der Nähe wohnt und wie sie heißt. Dass sie bald in ihrem Geschäft einen Zweitwohnsitz haben würde, ahnten sie da noch nicht.

Zuerst schien es sich nämlich um einen einmaligen Besuch des Vierbeiners gehandelt zu haben. Aber nach einer Weile kam Simba wieder und irgendwann war er regelmäßig im Geschäft. Da Katzen es sich gerne gemütlich machen, wählte er zuerst die Heizung und dann die Körbe, die Renter verkauft, als Schlafplatz. "Er hatte auch eine Phase, in der er im Schaufenster lag, was die Kunden natürlich sehr lustig fanden", erzählt Renter. All das war aber keine Dauerlösung. Die 57-Jährige besorgte deshalb einen flachen Weidenkorb und richtete diesen für Simba her. Den Vierbeiner von diesem zu überzeugen, war leicht: "Ich habe einfach zu ihm gesagt: ›Horch, hier gibt es Regeln. Das ist dein Schlafplatz‹ und er hat sich hineingelegt", erzählt Renter. Mittlerweile kann Simba sogar zwischen zwei Ruheplätzen wählen. Wie alle Katzen hat er eine Schwäche für Pappkartons, weswegen die Ladenbesitzerin ihn einen solchen bereit gestellt hat.