Haslach i. K. Schnellinger feiern Fahrzeugweihe

Am Sonntagmittag folgte dann bei bestem Wetter – und mit musikalischer Unterstützung durch die Stadtkapelle Haslach – eine besondere Feier für die Schnellinger Feuerwehr-Abteilung. Der neue Gerätewagen, der die Abteilung ergänzt, ist vor einiger Zeit übergeben worden (wir berichteten).

Dank an Helfer und Ehefrauen

Abteilungskommandant Jürgen Schätzle erinnerte in einer kurzen Ansprache daran, dass die Kameraden aus diesem Anlass auch das Gerätehaus umbauten, denn die Wagen hätten sonst nicht in die Garage gepasst. "Anfang Januar haben wir mit dem Bau begonnen und haben ihn in circa 900 Stunden Eigenleistung fertig gestellt", hob er hervor. In seinen Dank an die Helfer schloss Schätzle auch die Ehefrauen mit ein, die die Kameraden in dieser Zeit entbehrt hätten.

Die Anfrage, ob er das Fahrzeug und das Gerätehaus weihen könne, habe er "gern zugesagt", betonte Pfarrer Helmut Steidel. "Ich habe einen Riesenrespekt vor den Hilfs- und Rettungskräften. Ihre Einsätze erfordern Kraft", lobte er. Und so wolle er für die Einsätze gern um Gottes Segen bitten.

"Heiliger wird das Fahrzeug dadurch nicht. Es geht um Sie. Es geht darum, dass Sie Ihre Einsätze ohne Unfälle und ohne Verletzungen beenden können", machte Steidel sein Verständnis dieser Weihe klar.

Und versäumte es nicht, kurz den interkommunalen Aspekt des Festakts zu betonen: "Das ist übrigens Hofstetter Weihwasser", informierte er die anwesenden Gäste während der Weihe. Diese quittierten es mit Gelächter.