Haslach i. K. Schnelleres Internet zum Greifen nah

Hauptamtsleiter Adrian Ritter erinnerte daran, dass das Thema Breitbandausbau Haslach nicht erst seit diesem Jahr beschäftige. Erste Impulse seien seinerzeit aus Bollenbach gekommen. Im Juli 2013 hätten erste Gespräche stattgefunden. In der Folge kamen Absagen der Telekom, was einen Ausbau des bestehenden Netzes betraf. Im Juli 2016 sei die Bewilligung für einen Eigenausbau des Netzes in den Ortsteilen eingegangen. Zwei Wochen später habe die Telekom sich dann erneut mit der Stadt in Verbindung gesetzt und mitgeteilt, dass sie doch an einem Netzausbau interessiert sei. Bei einem Auftaktgespräch am 9. November sei dann klar geworden: "Die meinen das tatsächlich ernst", sagte Ritter. "Nun hoffen wir auf die Telekom und verzichten auf einen eigenen Ausbau."

Der "Breitband Ortenau" will Haslach trotzdem beitreten, die entsprechende Beschlussvorlage steht bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 14. Februar, auf der Tagesordnung. Bürgermeister Heinz Winkler erklärte, damit wolle die Stadt Solidarität mit jenen Gemeinden zeigen, deren Infrastruktur nicht so "kompakt" gelagert sei wie in Haslach, und wo die Telekom eben nicht tätig werde. Er sagte, das Engagement des Unternehmens in Haslach sei nötig gewesen und er freue sich darüber.

Gute Nachrichten auch für die Anwohner in den Ortsteilen: Schnellingen und Bollenbach sind im Netzausbau berücksichtigt. Das Industriegebiet Mühlegrün indes nicht, denn die dort ansässigen Kunden würden das Internet ohnehin über andere Konditionen beziehen, informierte Beußel: "Lösungen haben wir für jeden, man muss nur mit uns reden." Für Welschbollenbach muss noch geprüft werden, inwieweit der Ausbau dort erfolgt.