Haslach i. K. Saar: "Das Bestmögliche herausholen"

Haslach. Gut 30 interessierte Bürger waren der Einladung des Kandidaten gefolgt und starteten am Samstagnachmittag um 15 Uhr mit ihm an der "Blume". Dabei gab Saar den Bürgern von vornherein die Möglichkeit, Schwerpunkte zu setzen. Bei der Begrüßung erklärte er, er habe sich keine Route ausgesucht, weil er aus erster Hand wissen wolle, was die Bürger vor Ort bewegt.

Nach einer kurzen Diskussion über die Route – angesetzt waren zwei Stunden für den Rundgang – ging es zunächst zum alten Schulhaus. Saar ließ sich dort unter anderem den Gruppenraum zeigen, den die Schnellinger Feuerwehrabteilung nutzt und der in der Vergangenheit ausgebaut wurde. Auch das Gerätehaus wird von den Wehrleuten derzeit in Eigenregie ausgebaut. Der Bürgermeisterkandidat, war beeindruckt vom Engagement der Ehrenamtlichen. "Die Feuerwehr ist wichtig für einen Ort", unterstrich er. Die Sorgen der Abteilung, nicht um Nachwuchs, sondern Atemschutzträger und Tagesbereitschaft, nahm er ernst.

Genau wie die anschließende Diskussion um die B 33-Umfahrung, die sich an einem Plakat entzündete, das die Interessengemeinschaft kürzlich in Schnellingen aufgestellt hat. Dieses zeigt eindrücklich, welche Flächen der Stadt und ihrer Stadtteile bei einem hundertjährigen Hochwasser überflutet würden – unter anderem jene Fläche, über die die neue Trasse gebaut werden soll. Eine gute Stunde lang wurde das Thema heiß diskutiert, auch die Gemeinderatsmitglieder Wolfgang Schmid (Grüne) und David Eisenmann (CDU) schalteten sich ein.