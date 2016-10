Haslach i. K. "Politik muss Ehrenamt fördern"

Haslach. Auf Einladung des Turnvereins diskutierte Johannes Fechner mit den Vertretern. Das Thema des Abends lautete "Stärkung des Ehrenamts", das gerne auch als "Kitt der Gesellschaft" bezeichnet wird. Doch das gestaltet sich in der Praxis aufgrund bürokratischer Hürden äußerst schwierig: Steuerrechtliche Fragen, sozialrechtliche Probleme in der Anwendung des Mindestlohns oder Haftungsfragen beschäftigen die Vorstände. Künftig werde es wohl ohne Rechtsanwalt, Steuerberater und IT-ler nicht mehr zu schaffen sein.

Fechner bezeichnete sich selbst als "Vereinsmeier", der sich bis zu seiner Wahl zum Bundestagsabgeordneten 2013 als aktiver Handballer und Jugendtrainer ehrenamtlich engagierte. "Wenn wir alles staatlich organisieren wollten, was landesweit ehrenamtlich geleistet wird, ginge das gar nicht", betonte der Abgeordnete. Deshalb müsse die Politik aus seiner Sicht das Ehrenamt fördern, "wo es nur geht." Es stelle sich die Frage, wie das Geschäft der Ehrenamtlichen erleichtert werden könne.

Hans-Peter Heizmann vom Haslacher Turnverein stellte die 34 000-Euro-Umsatzgrenze und die 2400-Euro-Pauschalgrenze für Übungsleiter zur Diskussion, die bei Überschreitung in einen Minijob übergeführt wird. Dass große wie kleine Vereine gleichermaßen an die Umsatzgrenze gebunden wären, sei ein Unding, die Gründung einer GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) oft der Ausweg, so Heizmann.