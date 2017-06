Haslach i. K. Philipp Saar als neuer Bürgermeister vereidigt

An der ungewöhnlichen Gemeinderatssitzung, die im Haus der Musik stattfand, nahmen unter anderem die Familien von Saar und seiner Lebensgefährtin Rebecca Koestel, die Bundestagsabgeordneten Peter Weiß (CDU) und Johannes Fechner (SPD) sowie Saars Vorgänger und frisch gebackener Ehrenbürger Heinz Winkler mit Ehefrau Bärbel teil.

Doch nicht nur die Gestaltung von Haslachs Zukunft mache Spaß, auch das Suchen nach Mehrheiten, erklärte Mahne in ihrer Rede. Das "fantastische Wahlergebnis" – Saar war am 19. März mit fast 92 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister gewählt worden – sei Anlass zur Freude, wecke aber auch Erwartungen. Verwaltungserfahrung habe Saar zwar nicht, räumte sie ein, aber er könne auf gute Mitarbeiter setzen. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen", sagte Mahne und sicherte seitens des Gemeinderats Loyalität zu. Stillstand nütze niemandem. Sie sei sicher, Saar würde eigene Fußstapfen hinterlassen.

"Die Wahl war für mich in dieser Deutlichkeit überwältigend", sagte Saar zu Beginn seiner Rede. Das sei ihm Ansporn und Verpflichtung gleichermaßen. Die Stadt biete viel Potenzial. Gleichwohl sei der Wechsel an der Spitze ein Generationenwechsel und damit "sicher auch ein Wechsel in der Amtsführung", erklärte der neue Bürgermeister.