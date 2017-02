Haslach i. K. Parkplätze sorgen weiter für Diskussionen

Kämmerin Gisela Ringwald hakte ein, dass sie von einer Nachfinanzierung in Höhe von rund 60 000 Euro ausgehe, sofern alle Fördermittel so bewilligt würden wie beantragt.

Die erneute Kostensteigerung – bei einer ersten Annahme war die Stadt von 1,29 Millionen Euro Baukosten ausgegangen – sorgte für hitzige Diskussionen im Gemeinderat. Martin Schaeffer (Grüne) sprach von einer "bemerkenswerten" Kostenerhöhung. Damit stehe das Projekt auf einer völlig anderen Basis als damals, als sie grünes Licht gegeben hätten. Er schlug erneut vor, auf den Umbau des Stadthallenvorplatzes zu verzichten: "Das andere ist schon teuer genug." Der Vorplatz habe einen gewissen Charme, "den müssen wir nicht aufhübschen." Karla Mahne (CDU) entgegnete, darum gehe es nicht – aber wenn, dann müsse auch das gesamte Areal bearbeitet werden.

Andreas Isenmann (CDU) erklärte, er fände es gut, dass die Ausschreibung gemacht werde. Lediglich, dass direkt vor der Halle keine Parkplätze mehr vorgesehen sind, kritisierte er. Dies kann jedoch noch geändert werden. Isenmann regte an, dass die "Kür" in Form von geplanten Sitzgelegenheiten und Ähnlichem in der Ausschreibung getrennt angegangen werden sollte, um sie bei zu hohen Kosten mühelos streichen zu können. Die Parkplätze seien "Pflicht" und damit klar Priorität bei den anstehenden Arbeiten.

Der Ausschreibung für die Gestaltung des Stadthallenvorplatzes gab der Gemeinderat bei vier Gegenstimmen statt. Für die Ausschreibung der übrigen Bauabschnitte fiel der Beschluss dagegen einstimmig.