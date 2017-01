Haslach i. K. "OG Roy" Haas will nicht kandidieren

Haslach (lmk). Wie Martin Haas gestern auf Anfrage des SchwaBo mitteilte, wird er nicht in Haslach kandidieren. Der Rapper, der sich zuletzt in Fischerbach und Oberwolfach erfolglos um das Amt beworben hatte, hatte zunächst noch auf seinem "Youtube"-Kanal ein Video mit eindeutigen Ambitionen veröffentlicht. Nun teilte er aber mit, dass er bald aus persönlichen Gründen in die Nähe von Frankfurt ziehen wird. "Ich kandidiere nicht in Haslach", erklärte Haas. Den Ortswechsel vollzieht er eigenen Angaben nach der Liebe wegen. Somit bleibt es weiterhin bei der Bewerbung des Haigerlochers Joachim Nitz, denn nach Auskunft von Hauptamtsleiter Adrian Ritter hat sich auch gestern niemand Neues beworben. Der Haslacher Gemeinderat hat unterdessen am Dienstag Regularien zur Wahl beschlossen. Als Wahllokale dienen die Stadthalle, das DGH in Bollenbach und das Schnellinger Schulhaus.