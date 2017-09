Haslach i. K. "Nicht toll, aber auch nicht sehr schlecht"

Haslach (lmk). Der Haslacher CDU-Ortsverein gibt sich halbwegs zufrieden mit dem Wahlergebnis. Der stellvertretende Vorsitzende David Eisenmann schrieb auf Anfrage per E-Mail: "Angesichts der Tatsache, dass zwei neue Parteien in den Bundestag gewählt wurden, zwei große Koalitionen hinter uns liegen, vor allem aber mehrere hoch komplexe Herausforderungen in den vergangenen Jahren bewältigt werden mussten, ist das Ergebnis der CDU zwar nicht toll, aber sicherlich auch nicht sehr schlecht. Abgesehen vom Ergebnis der AfD – dort ist jeder Prozentpunkt ein Prozentpunkt zu viel – bin ich mit dem Ergebnis zufrieden.