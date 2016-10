Haslach i. K. Neues aus der Ladenwelt

Haslach. Sylvia Linke trifft letzte Vorbereitungen in ihrem neuen Geschäft in der Hauptstraße und macht sich Gedanken über die Gestaltung des großen Schaufensters. Die Hörgeräteakustikerin eröffnet am 4. November als Betriebsleiterin von Braun Hörgeräte die Räume der ehemaligen DAK-Filiale.

"Alles ums Hörgerät und Gehörschutz" kündigt Sylvia Linke als Angebot an. Bisher war sie Betriebsleiterin im Hörcenter Auric in Offenburg. Der Hauptsitz von Braun Hörgeräte ist in Emmendingen, unabhängige Zweigstellen gibt es in mehreren Gemeinden in der Region und jetzt auch in Haslach. Die Betriebsleiterin freut sich auf ihre Kunden und sieht der Eröffnung, die am 4. November mit Sekt und Häppchen begangen wird, gespannt entgegen: "Hörgeräte zu tragen, ist ja nicht jedermanns Sache", sagt Sylvia Linke, "und die Beratung ist sehr umfangreich und differenziert."

Sie geht in den noch leeren Räumen herum und berichtet mit Begeisterung von ihrer Arbeit und den Menschen, mit denen sie zu tun hat. "Viele haben die Hoffnung, dass sich mit dem Hörgerät alle Schwierigkeiten lösen", sagt sie, "aber manchmal muss man eben auch sagen, Sie haben trotz Gerät keine neuen Ohren." Schritt für Schritt gewöhnten sich die Kunden an ihre Hörhilfe, nachdem sie vom Facharzt zum Akustiker "geschickt" wurden. Neben der Beratung und Versorgung der Kunden bietet die Filiale Service und Begleitung an.