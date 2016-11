Haslach i. K. Neue Techniken und viele Materialien

Haslach. "In diesem Jahr wurde die Ausstellung juriert und 15 Künstler ausgewählt", erklärte Armin Leicht, der Vorsitzende des Kunstvereins. Sein besonderer Dank gelte der Stadt Haslach für die Räume im Alten Kapuzinerkloster, in denen regelmäßig Einzel- oder Gemeinschaftsausstellungen stattfinden. Für seine Stellvertreterin im Amt fand Armin Leicht lobende Worte: "Gabriele Schuller ist der künstlerische Kopf des Kunstvereins, ohne sie läuft gar nichts."

Die praktische Umsetzung der Ausstellung habe in ihren Händen gelegen. Mit Beate Axmann, Chantal Coutu, Silvia Erlinger, Werner Ewers, Detlef Fellrath, Petra Lunde, Roland Mauch, Anne Schnaitter, Susanne Schnurr, Gabriele Schuller, Marion Sokol, Michael Steigerwald, Renate Thongbhoubesra, Roswitha Vallendor und Rainer Zimmermann wurden etablierte und erstausstellende Künstler vorgestellt. Allen gemeinsam war die große Bereitschaft, über ihre Inspiration, die Motivation und das Schaffen an sich zu informieren.

So hatte Detlef Fellrath neue Arbeiten auf Segeltuch dabei, in denen das Arbeiten mit den Händen künstlerisch interpretiert wurde. "Ich habe mich auf weibliche Hände konzentriert, die beispielsweise Spitzen klöppeln oder auch schreiben", erklärte der Künstler. Die Bilder seien jüngst in Bulgarien ausgestellt gewesen, das Segeltuch stamme vom eigenen Boot. Fellrath war eigens für die Vernissage aus Tettnang angereist, im dortigen Schloss wohnt und arbeitet er. Bei Werner Ewers hieß die Devise: "Bitte berühren, Kunst muss man be-greifen!" Seines Erachtens müsse Kunst angefasst werden, um zu funktionieren, was für die Ausstellungsbesucher eine neue Sicht eröffnete.