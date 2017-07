Haslach i. K. Nachwuchs präsentiert gute Leistung

Haslach. Den Konzertflügel mal eben über die Straße zu rollen bedeutet einen beträchtlichen Aufwand, den die tolle Akustik in der Klosterkirche allemal lohnt. Mit fast 40 Kindern und Jugendlichen konnte Lucia Krämer-Stöhr einen repräsentativen Querschnitt durch das Instrumentalangebot ihrer Zweigstelle bieten. Musikalische Anfänger wechselten sich ab mit mehrfachen Jugend-Musiziert-Teilnehmern oder Abiturientinnen, die letztmals vor Publikum konzertierten.

Im langsamen Tempo, jeden Bogenzug wohlüberlegend, eröffneten die "Saitenhüpfer" mit dem Shanty "What shall we do with the drunken Sailor?" den Konzertabend. Zur Tempoverschärfung griffen Jule Herter und die Brüder Julius und Maximilian Spathelf für ein fulminantes sechshändiges Intermezzo am Klavier beherzt in die Tasten. Dann komplettierten Leonie Bäder (Geige), Leonie Gärtner (Querflöte) und das Duo Jacqueline Schmalz und Jessica Schuster (Klarinette) die Vorstellungsrunde der beliebtesten Instrumente.

Gesang gegen Gitarre