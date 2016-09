Haslach i. K. Mönche, Hexen und der Storch

Rund 30 Teilnehmer haben sich in der Dämmerung am Alten Kapuzinerkloster eingefunden. Pünktlich um 20 Uhr bläst Herbert Rittershofer, der die Kleidung des Haslacher Nachtwächters angelegt hat, ins Horn. Und dann beginnt er zu erzählen.

Das Kloster ist ab 1630 innerhalb von zwei Jahren errichtet worden. Die 8000 Gulden, die der Bau kostete, entsprechen rund 64 000 Euro. Ein Fünftel hätten die Mönche, die ein Armutsgelübde ablegten, durch die Hexenprozesse finanziert: Konkret durch Enteignungen der Verurteilen. Zunächst erklärt der Nachtwächter seinen gebannt lauschenden Zuhörern, was die mutmaßlichen Hexen erwartet. Mitten im Satz unterbricht er sich und schaut die beiden jüngsten Gäste an: "Könnt ihr überhaupt noch schlafen, wenn ich euch das erzähle?" Er erspart ihnen die grausamen Details einer Zeit, die Mancher im "dunklen" Mittelalter vermutet, die jedoch erst nach dessen Ausklang an Fahrt gewann. Das Programm immer wieder neu auf die jeweilige Situation abzustimmen, liegt Rittershofer offenbar im Blut.

Lange beschäftigt er sich an diesem Abend mit dem Kloster, erzählt von der Auflösung 1806 und dem besonderen Schutz, den die hiesigen Mönche noch bis 1843 genossen. Einer der letzten Pater sei "stocktaub" gewesen, "da sind die Haslacher natürlich gern zum Beichten gegangen." Gelächter in der entspannten Runde. Viele der Teilnehmer sind Haslacher und wollen am lauen Sommerabend mehr über ihre Heimat erfahren.