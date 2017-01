Haslach i. K. Mit Volldampf durchs Kinzigtal

Wo sich sonst bei Verspätungen schnell Frust auf die unzuverlässige Bahn einstellt, genossen die Fahrgäste jede Minute mit allen Sinnen, fachsimpelten über seltene Güterzugsichtungen auf der Schwarzwaldbahn, technische Details der beiden Lokomotiven oder erinnerten sich an Dampflokfahrten in ihrer Kindheit.

Hans Defren (64), Rentner aus Frankenthal in der Pfalz war am Morgen aus Mannheim angereist und erzählte, dass er als sechsjähriger Bub zu den Großeltern im Saarland noch mit den letzten regulären Dampfzügen gereist war. Gerhardt Löffler (48) war am Morgen aus Stuttgart über Eutingen und Freudenstadt angereist, ihn verbanden mit der Lok der Baureihe 58 Erinnerungen an Dampflokfahrten mit seinem Vater. Defren und Löffler haben beide zuhause eine Modelleisenbahn und notierten sich eifrig die Wagenreihungen. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich die beiden gestandenen Männer beim Nachstellen der Hausacher Rangierfahrten auf ihren Anlagen vorzustellen.

In den renovierten historischen Speisewagen wartete gut gelauntes Servicepersonal in historischen Bahnuniformen auf Kundschaft. Nicht nur die kundenfreundlichen Preise erinnerten an eine Vergangenheit, in der bei der Bahn vieles anders und einiges besser war. Die parallele Dampffahrt die Gerwig-Bergstrecke hinauf musste leider ausfallen. Der zweite Zug wurde von einer historischen Diesellok der Baureihe 218 gezogen, da die Baureihe 58 selbst mit der Reserve-Diesellok der Karlsruher Verkehrsbetriebe nicht genügend Kraft auf die Schiene bekam, den zweiten Zug zu ziehen.

In St. Georgen trennten sich dann die Wege der beiden Eisenbahnvereine. Die 01 der Eisenbahnfreunde Zollernalb düste gen Rottweil und die 58 der Ulmer Eisenbahnfreunde durfte nach einigen Streicheleinheiten durch ihre Techniker wieder mit Tempo 60 die Schwarzwaldbahn hinunter, in Triberg am Hydrant Wasser fassen und über das Kinzigtal und die Rheintalstrecke nach Karlsruhe zurück.