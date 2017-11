Mit ihrer Musik, welche sie als "Groovecore" bezeichnen, vereint die Hausacher Band Vex (Bild) Elemente aus dem Hardcore mit Groovemetal und Rock ’n’ Roll. Am Samstag, 18. November, spielen sie mal wieder in der Haslacher Black Station. Als Anheizer mit dabei sind die Schramberger Backbone Hurts. Die noch recht frische Band überzeugt mit viel Spaß auf der Bühne. "Wie eine Dampflock, mit ordentlich Kohlen gefüttert, schiebt ihre Musik alle Hindernisse beiseite", so beschreiben Vex die Musik der Schramberger. Der Eintritt ist frei, Beginn ist 20 Uhr. Foto: Promo