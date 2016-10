Haslach i. K. Mehr Plätze für Dauerparker

Haslach. Was Bürgermeisterstellvertreterin Karla Mahne (CDU) bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend in der Diskussion als "Chaos" bezeichnete, wird nun in eine einheitliche Regelung überführt. Bislang gelten in verschiedenen Bereichen der Innenstadt Parkzeitbeschränkungen von einer oder zwei Stunden sowie unbegrenzter Parkdauer. Die Ein-Stunden-Regelung im Bereich Alte Eisenbahnstraße und Gerberstraße wird nach einstimmigem Beschluss der an den übrigen Standorten in der Innenstadt geltenden Zwei-Stunden-Regelung angepasst.

Eine Erhebung habe zudem gezeigt, dass an einigen Standorten, die weiter von der Innenstadt entfernt sind, auch die Zwei-Stunden-Regelung nicht angenommen werde. Das erklärte Kulturamtsleiter Martin Schwendemann. Die Parkplätze vor der ehemaligen Postfiliale und bei der Holzschnitzerei Schultis, auf denen Autofahrer ihre Fahrzeuge bislang nur zwei Stunden lang abstellen dürfen, blieben meistens ungenutzt. "Die Zwei-Stunden-Regelung verhindert an diesen Stellen, dass da überhaupt jemand parkt", sagte Schwendemann. Ähnliche Verhältnisse herrschten auf dem Parkstreifen gegenüber des Fitnessturms entlang der Lagerhalle. Diese Parkplätze seien zu weit von der Innenstadt entfernt und wären eher für Bahnpendler attraktiv, was die Regelung aber verhindere. Die Konsequenz: Freie Parkplätze.

In diesen Bereichen ist demnächst unbegrenztes Parken möglich. Wann genau das so ist, konnte Maike Fischer vom Bürgeramt auf Nachfrage des SchwaBo nicht nennen, aber die bisherige Beschilderung soll im Laufe der kommenden Woche entfernt werden. Dann soll sich die Parkplatzsituation in Haslach ein wenig entspannen.