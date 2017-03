Haslach i. K. Martin Haas stellt Gegenanzeige

Haslach (lmk). Das erklärte Haas gestern in einem Telefonat mit dem Schwarzwälder Boten. Er besitze die Diplome als Verwaltungsfachmann und in Management, mit denen er geworben hatte, nicht. Die Schuld sieht er bei Anderen: "Ich bin betrogen worden", sagte er. Er sei einer Briefkastenfirma aufgesessen. Die Anzeige habe er nun gegen Unbekannt gestellt, denn in seine Wohnung komme er ja nicht mehr hinein. Die Dokumente seien inzwischen vernichtet worden. Daher habe er die Zeugnisse nicht. Wie in der vergangenen Woche berichtet, ist gegen Haas Anzeige wegen des unrechtmäßigen Verwendens falscher Titel gestellt worden. Das könne er nicht auf sich sitzen lassen, sagte Haas – er sei genau so Opfer. Die Fernuni Hagen, bei der er die Diplome erworben haben wollte, hatte erklärt, die Studiengänge nie angeboten zu haben.