Haslach i. K. Malerei als Ausdruck jenseits der Worte

Haslach. Kunstverein-Vorsitzender Armin Leicht befand während seiner Begrüßung: "Die Ausstellung lebt von den großen Formaten, die Papidrafis existieren für den hohen Raum." Beate Axmann sei schon sehr lange Mitglied im Kunstverein Mittleres Kinzigtal und habe sich an verschiedenen Ausstellungen beteiligt. Zu der ersten eigenen Ausstellung gratulierte der Vorsitzende und richtete ein besonderes "Dankeschön" in Richtung der Stadt, die mit dem Kloster ideale Räume für Kunstausstellungen zur Verfügung stelle.

Die Offenburger Kunstwissenschaftlerin Susanne Ramm-Weber führte in die Arbeiten der Haslacher Künstlerin ein. "Die Wege in die Kunst können sehr verschieden sein, gerade die künstlerischen Biografien von Frauen sind selten geradlinig", schickte sie ihren Ausführungen voraus und gewährte Einblicke in das Leben von Beate Axmann. Ihren Weg in die Kunst habe sie über diverse Workshops und Kurse gefunden, insbesondere die in Chicago lebenden Zhou-Brothers seien ihre Lehrmeister. Deren Einfluss sei in dem Werk der Künstlerin unübersehbar, die Bildflächen seien durch das Ineinandergreifen, das nahtlos Vermischte von Linie und Fläche, von fantasievollen Objekten, Symbolen, Gesichtern, Tannenbäumen oder Hirschen gekennzeichnet.

"Es ist eine eigene Bildsprache im Lauf der Jahre entstanden, die sich einem gewissen Mystizismus nicht entzieht und von klarer Kopfstruktur weit entfernt ist", betonte Ramm-Weber. "Ihre Malerei stellt einen Ausdruck jenseits von Worten bereit, es artikulieren sich intuitive innere Welten."