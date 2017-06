Haslach i. K. Luthers Thesen inspirieren noch heute

Und so sind 95 sehr unterschiedliche Thesen zusammengekommen, die die Einstellung zu Glaube und Gesellschaft der Kinzigtäler verdeutlichen. Dabei sind die Thesen Spiegel dessen, was die Bürger derzeit beschäftigt: Oft sind der Wunsch nach einem respektvolleren Miteinander auch mit anderen Kulturen oder nach Frieden Thema der kurzen Stellungnahmen.

Veröffentlicht werden die Thesen unter anderem auf der Internetseite der evangelischen Kirche und in einem Gemeindebrief. Zunächst werden sie aber in einem Gottesdienst am kommenden Sonntag, 25. Juni, ab 10.10 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche Haslach vorgestellt. Der Kirchenchor umrahmt den Gottesdienst mit Musik zum Reformationsjubiläum, kündigt die Gemeinde an.

Weitere Informationen: www.ev-kirche-haslach.de

Die Reformation ist ein Prozess, während dessen die westliche christliche Kirche sich in verschiedene Konfessionen spaltete. Als Ausgangspunkt wird allgemein das Jahr 1517 datiert, als Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg anschlug. Luther legte in den Thesen seine Auffassungen über die Rolle der Kirche dar und kritisierte vor allem den Ablasshandel.