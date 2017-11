Haslach i. K. Längere Öffnungszeiten gewünscht

Stadtkindergarten

Brudi informierte, dass im katholischen Stadtkindergarten im Februar 2017 eine Regelkleingruppe mit zwölf Plätzen eingerichtet wurde. Zum September wurde die Regelkleingruppe in eine altersgemischte Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ) mit 22 Plätzen umgewandelt. Grund war ein Mangel an VÖ-Plätzen. Mögliche Öffnungszeiten sind für Kinder, die älter als drei Jahre (Ü3-Bereich) sind, die Regelöffnungszeiten, die verlängerten Öffnungszeiten von 7.30 Uhr bis 14 Uhr oder die Ganztagesbetreuung bis 16.15 Uhr, auch tageweise. Für Kinder die jünger als drei Jahre sind (U3-Bereich), sind die verlängerten Öffnungszeiten von 7.30 Uhr bis 14 Uhr, es gibt wahlweise Drei- oder Vier-Tage-Wochen von 8 bis 12 Uhr möglich. Einzelne Module können in Form von VÖ-Zeiten oder eines ganzen zusätzlichen Tages dazu gebucht werden.

Ferienbetreuung wurde für alle von 7.30 bis 14 Uhr angeboten. Der Grund dafür war, dass nachmittags in den vergangenen Jahren kaum Kinder kamen. Mittagessen gibt es an fünf Tagen in der Woche für drei Euro am Tag. Im Schnitt werden 30,8 Essen pro Tag ausgegeben.

St. Luitgard und St. Martin

Im Kindergarten St. Luitgard gibt es zehn Ganztagsplätze, in St. Martin 20 jeweils in Kombination mit den Plätzen für verlängerte Öffnungszeit. Die Anzahl der Schulanfänger betrug in diesem Jahr 35 und wird 2018 28 Kinder betragen. Im Laufe des Jahres sind nahezu alle Plätze belegt.

Arche Noah

Im Kindergarten Arche Noah wurde wegen fehlender U3-Plätze die Regelkleingruppe mit zwölf Plätzen in eine altersgemischte Regelgruppe mit 25 Plätzen umgewandelt. 2017 gab es sieben Schulanfänger, 2018 werden es elf sein.

Es gibt unterschiedliche Kooperationen, so beispielsweise mit der Grundschule/Vorschule, dem Waldkindergarten, mit der Fachschule für Sozialpädagogik Gengenbach, mit der Psychologischen Beratungsstelle/Frühförderstelle Offenburg und Haslach und Logopäden, Ergotherapeuten sowie Kinderärzten.