Haslach i. K. Ländlicher Raum hat die Nase vorn

D ie Kinzigtalbahn aus Richtung Offenburg bringt am Donnerstag nicht nur die üblichen Fahrgäste an den Haslacher Bahnhof. Als sie pünktlich um 10.24 Uhr in der Hansjakob­stadt hält, entsteigen ihr auch Peter Hauk (CDU), Minister für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, und ein Tross weiterer Offizieller: Der Hauk-Zug rollt an diesem Tag durchs Kinzigtal. In Haslach jedoch kommt er zunächst zum Stehen, und gut hundert Begleiter – ­dar­unter auch Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer und Landrat Frank Scherer – steigen in Busse um.