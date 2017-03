Haslach i. K. Konzert wird kurzerhand akustisch

Er sei halb Kanadier, halb Ire und wohne mittlerweile in Sevilla in Spanien. Deutsch habe er zwölf Jahre lang geübt, allerdings nur mit Quatsch und so kenne er Worte wie Gefrierbrand oder Eichhörnchen. Damit hatte er die Lacher natürlich auf seiner Seite, aber auch, wenn er "eine technische Störung" kurzerhand durch das Ziehen des Steckers beseitigte. "So, jetzt haben wir ein richtig akustisches Konzert", befand er und sang ohne technische Verstärkung weiter.

20 Jahre lang im Krankenhaus gearbeitet

Seit Februar ist Finlay auf Tournee, spielte in Hamburg, Neumünster, Witten, Hagen, Herne oder Leipzig. Bevor er Profimusiker wurde, habe er 20 Jahre lang als Sozialarbeiter im Krankenhaus mit Kindern und Eltern gearbeitet, mit gehandicapten Teenagern und Erwachsenen. Das sei ihm die liebste Arbeit gewesen. Und so drehten sich seine Liedtexte beispielsweise um den Mut, den es im Leben manchmal braucht, um Träume, die es zu Leben gilt, oder um den Überlebenskampf sozial Benachteiligter.

Der Beifall war groß, die Stimmung stieg und wurde mit jedem Lied besser. Am Ende bekannte Finlay: "Es war eine große Ehre für mich, für euch zu spielen. Ich bin ein großer Fan der Lebenshilfe und habe großen Respekt vor der Arbeit, die hier für die Menschen geleistet wird."

Mit dem "Lied über die gute Zeit" verabschiedete er sich nach einer guten Stunde musikalisch, denn im Nachgang zum Konzert gab es für jeden Gast ein handsigniertes Poster und eine CD mit auf den Nachhauseweg.