Haslach i. K. Kolpingfamilie ist wichtig für Haslach

Haslach. Während der Hauptversammlung wurde deutlich, was die 69 Mitglieder der Kolpingfamilie für Haslach leisten. Mit dem jüngst eingerichteten "Kleiderkarussell" wurden vom ehrenamtlichen Team um Elfriede Stöhr seit Juli 108 Familien mit 210 Kindern und 180 Erwachsenen unterstützt. "Das zeigt, wie wichtig das Angebot ist – und der Bedarf steigt", informierte die Initiatorin.

Mit dem Computerraum hat die Haslacher Kolpingfamilie ihre Vereinsarbeit vor einigen Jahren auf neue Beine gestellt. Wie Vorsitzender Heinrich Stöhr berichtete, unterstützte der Verein im vergangenen Jahr 58 Personen in der Bewerbung um einen Arbeitsplatz, wofür insgesamt 27 Termine anberaumt wurden. Die übrigen Angebote der Kolpingfamilie, wie Bastelnachmittage, Helferfest oder die Altkleidersammlung teilen sich in 13 Bereiche auf, deren Aktivitäten Schriftführerin Heidi Binz mit vielen Bildern Revue passieren ließ.

Die Kolping-Gruppe "Salve ecclesia" feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen und stellt mit Yannic Schmider und Jakob Ziehms erstmals zwei Jugendvertreter im Vorstand. Am 19. März wird der Geburtstag mit einem Gottesdienst um 10.15 Uhr in der Haslacher Stadtkirche gefeiert. Im Ausblick auf das aktuelle Vereinsjahr lud der Vorsitzender zur Altkleidersammlung am 18. März ein. 2018 werde ein Kolpingtag in der Ortenau stattfinden. Dieser wird im Rahmen der Landesgartenschau ausgerichtet und betreffe auch die Haslacher.