Haslach i. K. Klepperle – alles, nur kein Kinderspiel

"Es ist immer ein Anliegen gewesen, hier eine Art Volkskleppern zu etablieren", sagt Vetter. Beide Klepperlemeister erzählen davon, dass in den anderen drei Städten, in denen dieser Brauch gepflegt wird – Waldkirch, Radolfzell und Gengenbach – "jeder kleppert". Davon sei Haslach noch weit entfernt, aber sie hätten schon das "Wunschdenken", dass es auch hier einmal so weit ist. Als problematisch sieht Reininger an, dass einige Jugendliche nicht mehr beim Zug mitlaufen wollen, weil Klassenkameraden das Kleppern als "kindisch" verunglimpfen. Das nehme einigen Gardemitgliedern die Motivation.

Für Kinder aber gehört das Kleppern "einfach dazu", informieren Vetter und Reininger. Heuer sind es insgesamt rund 60 Teilnehmer, darunter fünf Erwachsene, die sich in Haslach und Schnellingen auf den Wettbewerb am Schmutzigen Donnerstag vorbereiten und, wenn sie gut genug sind, danach auch in der Garde mitkleppern dürfen. König, Königin und bis zu sechs Prinzen und Prinzessinnen sind dazu berechtigt.

"Alle gehen in die Kurse und wollen danach auch in die Garde", berichtet Reininger über den Ehrgeiz ihrer Schützlinge. Beurteilt werden sie beim Wettbewerb von einer sechsköpfigen Jury, die diesmal aus drei jugendlichen Gardemitgliedern und drei Klepperleräten besteht.

Die Kurse erreichen zudem auch viele Kinder, deren Eltern mit der Fasent "nichts am Hut" hätten. Außerdem kämen bei den Kursen oder in der Garde oft Kinder zusammen, die im übrigen Jahr wenig miteinander zu tun hätten. Trotzdem gebe es keine Reibereien.

Zum Narrentreffen 2010 werden eigene Häser verwirklicht

Derzeit hat die Garde 34 Mitglieder im Alter zwischen sieben und 17 Jahren. Zum Narrentreffen 2010 in Haslach waren es 50. Damals hat die Garde auch in enger Abstimmung mit dem kulturellen Beirat der VSAN eigene Häser bekommen. Zuvor war die Kleidung an jene der Hemdklunker angepasst.

Das Kleppern üben die Kinder in Haslach dieser Tage mit Inbrunst. Oft ist der charakteristische Klang der Buchenholz-Klepperle im Städtle zu vernehmen. Ob die Jüngeren es leichter oder schwerer haben mit dem Lernen als Erwachsene? "Bei Erwachsenen blockiert das Handgelenk schnell", sagt Reininger und reicht zwei Klepperle weiter. Kinder seien da unbedarfter. Und tatsächlich: Selbst der einfache Schlag ist auf Anhieb gar nicht so leicht zu meistern. Auch, wenn es in Haslach vor allem die Kinder erreicht: Kleppern ist eben alles andere als ein Kinderspiel.