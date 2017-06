Haslach i. K. Kinder turnen sich rund um die Welt

Kostümierte Überraschung

Eine virtuelle Abkühlung gab es bei den hochsommerlichen Temperaturen mit der Tanzgruppe "Next Step", die ihre Badehose einpackte und an den Wannsee fuhr. Besonderen Besuch bekamen dann die Freiturnjungs, die ihre Turnübungen als tapfere japanische Krieger vorführten. Ihre Trainer Jan Bilharz und Jonas Legath waren in aufblasbare Kostüme von Sumo-Ringern geschlüpft und unterstützen die Kinder an den Geräten. Dass mit den Kostümen selbst gekonnte Sprünge über das Trampolin möglich sind, beeindruckte die Zuschauer und wurde mit entsprechendem Beifall belohnt.

Die Organisatorinnen Adelheid Legath und Iris Bilharz waren sich einig: "Bei der großen Zuschauerkulisse und dem Gewusel in der Halle lohnt sich jeder Aufwand."

Eltern-Kind-Gruppen mit Übungsleitern Stephanie Neumaier, Eric Bubolitz, Iris Bilharz, Adelheid Legath

Tanzgruppen: First Step (Juliane Hochstein, Sabine Krämer), Next Step (Sabine Krämer, Paula Müller), Non Stop (Nina Wichmann, Anne Keller), Jazz fresh (Mailin Hauer, Elena Rissler), Young In Motion (Sina Rosenbusch)

Turngruppen: Vorschule Schnellingen (Teresa Duffner, Jana Läufer), Turnmäuse I+II (Heidi Binz, Mia Dröge, Johanna Hanske, Christine Binz, Franziska Hupfer), Freiturnen weiblich Klassen 1 bis 4 (Melanie Stöhr, Cora Haas, Heidi Binz), Freiturnen männlich sechs bis 14 Jahre (Mirjam Ringwald, Iris Bilharz, Jan Schöner, Jan Bilharz, Jonas Legath), Freiturngruppe "The free girls" (Heidi Binz), Leistungsturnen männlich (Hanspeter Legath, Lars Bilharz, Jonas Legath, Frank Bohn) und Leistungsturnen weiblich (Christina Eisenmann, Gonetha Dervisholli, Barbara Hildenbrand, Frank Bohn).