Schnellingen (red/lmk). Die Klepperle-Kinder sind am Freitag, 24. Februar, im Schnellinger Oberdorf unterwegs. "Sie ziehen von Haus zu Haus, um kleppernd und Fasent-Lieder singend Süßigkeiten und andere Gaben zu erheischen", heißt es in einer Pressemitteilung. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Alten Schule in Schnellingen. Der Abschluss findet in der "Blume" statt.