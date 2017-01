Haslach i. K. Keine Lämmer mehr

Damit aber nicht genug: Während die Bauhofmitarbeiter mit der Pflege des geschwächten Lamms beschäftigt waren, fand auch das dritte im Bunde noch seinen Weg dorthin. Nach Auskunft der überraschten Mitarbeiter habe eine Tierrettungsorganisation das Tier in Begleitung der Polizei dort abgeliefert. Die Mitarbeiter reagierten laut Pressemitteilung "rasch und richtig": "Sie brachten das kerngesunde Lamm sofort zum Mutterschaf zurück, das schon verzweifelt nach seinem Jungen schrie."

Der Eifer der Tierretter sei in diesem Fall nicht nur völlig unbegründet, sondern auch für das Tierwohl gefährlich: Nicht immer werden solche weggenommen Lämmer vom Mutterschaf auch wieder angenommen. In diesem Fall aber nahm das Mutterschaf sein Junges sofort wieder an.

Die Stadtverwaltung stellt klar: "Haslachs Bauhofmitarbeiter kümmern sich intensiv um alle Krippentiere. So wird tagsüber mehrmals frisches lauwarmes Wasser in die Tränken verbracht und gegebenenfalls Futter aufgefüllt. Die erste Betreuung erfolgt schon morgens gegen 4.30 Uhr, danach alle zwei bis drei Stunden und auch nachts wird öfters nach dem Rechten gesehen. Die Mitarbeiter sind in regem Kontakt mit einem örtlichen Tierarzt, der ihnen einen sehr verantwortungsvollen Umgang bescheinigt."

Die Stadtverwaltung hat aus den bedauerlichen Vorgängen bereits klare Konsequenzen gezogen. Weihnachten 2017 werden keine trächtigen Schafe mehr an der Krippe sein, sondern ausschließlich erwachsene Schafe und Jungtiere.