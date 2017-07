Haslach i. K. Kein Ersatz für Verkehrsregeln

Haslach (knu). Zahlreiche Fahrzeuge haben am Sonntagmorgen den Parkplatz am Kloster gefüllt. Pfarrer Helmut Steidel freute sich, dass so viele der Tradition folgten, um sich und ihre Fahrzeuge segnen zu lassen. "Die Segnung dient aber nicht dazu, aus einem ›Blechle‹ ein ›Heiligs Blechle‹ zu machen", kündigte Steidel bereits zuvor in der Sonntagsmesse an.