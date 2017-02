Haslach i. K. Kandidat mit pikanten Internet-Seiten

Haslach. Der 46-Jährige ist gelernter handwerklicher Buchbinder. Im Gespräch mit dem SchwaBo erklärte er, dass er inzwischen im Logistikbereich bei der DHL Delivery in Schwäbisch Gmünd arbeitet. Kommunalpolitische Erfahrung habe er bislang nicht und die Kandidatur im Schwarzwald sei die erste für ihn überhaupt. Nonners Wohnort liegt im Rems-Murr-Kreis, laut Nonner sind es rund zweieinhalb Stunden Fahrzeit bis Haslach. Warum er ausgerechnet in Haslach antreten will? "Der Schwarzwald ist schön", sagt er am Telefon. Er lebe in einer ähnlichen Gegend und sei "schon öfters in der Ecke gewesen", so Nonner.

Er wolle die Bürger der Hansjakobstadt stärker einbinden. So will er beispielsweise einmal im Monat eine Sprechstunde für Vieraugengespräche einführen. "Wenn eine Wahl ansteht und ein neuer Bürgermeister gewählt wird, merken die Bürger oft nichts von einem Wechsel", ist sich Nonner sicher. Das möchte er ändern. "Die Bürger sollen das Gefühl haben, dass man sich für sie interessiert. Sie sollen den Bürgermeister spüren", sagt er. "Allein vom Schreibtisch aus kann das nicht funktionieren." Zudem wolle er die Teilgemeinden fördern. Denn er habe in seiner Heimat die Erfahrung gemacht, dass die Stadt eingemeindete Teile benachteiligt habe. Das dürfe nicht passieren und daher wolle er eng mit den Ortsvorstehern zusammenarbeiten.

Auf eine Parteizugehörigkeit angesprochen, verneint der geschiedene Vater zweier Kinder. Er sei unabhängig und parteilos, wolle die Interessen der Bürger und der Stadt unabhängig von einer Parteilinie vertreten. Und: "Dass ich von außerhalb komme, ist nur von Vorteil. Damit bin ich wirklich neutral", betont er diese Unabhängigkeit. Wahlkampftermine hat Nonner noch nicht geplant. Er freut sich jedoch auf die Kandidatenvorstellung am Dienstag, 7. März, ab 19 Uhr in der Stadthalle.