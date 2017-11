Haslach i. K. "Jede Frau hat ihre eigene Handschrift"

Für Axmann habe das zum Teil vollendet gefertigte Kunsthandwerk der afghanischen Frauen, deren Stickereien durch europäische Künstler mit Kreativität kombiniert worden seien, eine neue Welt der Textilkunst eröffnet. Goldenberg blickte auf das Jahr 2004 zurück, als sie das Projekt ins Leben rief. "Die Frauen in Afghanistan sticken von Hand, jedes Stück ist ein Unikat und kommt nach Europa zum Verkauf. Die Frauen werden grundsätzlich für ihre Arbeit bezahlt, der Verkauf ist Sache der Freiburger Initiative", erklärte sie. "Das Programm lebt davon, dass die Werke verkauft und weiter verarbeitet werden." Die Weiterverarbeitung der Stickereien obliege europäischen Künstlern, die daraus neue Kunst schaffen würden. "Wir treffen die afghanischen Frauen vier Mal im Jahr. Dabei werden sie in ihrem Stick-Stil beraten und auch darin, was sich in Europa verkaufen lässt." Jede der Afghaninnen habe ihre eigene Handschrift beim Sticken, derzeit seien vier Wanderausstellungen in Europa unterwegs. Eine Freude war es Goldenberg, eine Spende in Höhe von 600 Euro für ihre Initiative entgegen zu nehmen. Das Geld stammt aus dem Erlös des jüngsten Warentauschtags, der von der Verbrauchergemeinschaft Kiebitz organisiert wird.

