Haslach i. K. Im Zauberreich der großen Gefühle

Haslach. Schon allein Valentins kraftvolle Gestalt mit Künstlermähne und langem Mantel mit verspielten Blumenranken wies darauf hin, dass hier auf kleiner Bühne die große Welt der Oper zu Gast sein wird. Imposant bereits zu Beginn die stimmgewaltig intonierte Arie des Grafen aus der "Hochzeit des Figaros" von Mozart, die das "enge Bretterhaus" zu sprengen schien.

Auch in tiefen Lagen und leiseren Phasen verstand es der Sänger stets, mit deklamatorischer Schärfe dem Text die nötige Verständlichkeit mit auf den Weg zu geben: Gilt es doch gerade in der Oper in besonderem Maße, das Publikum in seinen Bann zu ziehen und mitzunehmen in das Zauberreich der großen Gefühle, in dem Text und Musik zu einer Einheit verschmelzen.

Nicht minder beeindruckend war die Arie der Fiordiligi aus Mozarts "Cosi fan tutte" in Bränlands Interpretation, der es ebenfalls durch ihre starke Bühnenpräsenz gelang, ihre Zuhörer zu faszinieren. In zwei Liedern von Edvard Grieg bewies Bränland, dass sie auch diese intimere Form des Gesangs, die weniger auf virtuose Klangpracht und mehr auf den Text ausgerichtet ist, perfekt beherrscht.