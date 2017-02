Haslach i. K. Im Trend: Ab in den hohen Norden!

Dabei wurden insbesondere die Frühbucherrabatte, die in Einzelfällen von einigen Veranstaltern noch in den März hinein gewährt werden, von den Kunden rege genutzt. Speziell von Familien, die auf die Schulferien angewiesen sind und daher in ein Terminkorsett gezwängt sind, aber auch von Paaren, wie Sabine Kovács, Büroleiterin beim Reisebüro Oberfell in Haslach, betont.

Spanien als Renner

Absolute Renner unter den Reisezielen sind Spanien und Griechenland. Der Grund für das kräftige Plus ist der deutliche Rückgang der Buchungszahlen für die Türkei, Ägypten und Tunesien aufgrund der Anschläge sowie der instabilen politischen Lage. Beides hat bei den Urlaubern große Skepsis hinterlassen, die selbst durch sehr günstige Angebote nicht aufgewogen werden kann.

Weit oben auf der Liste der gefragten Destinationen steht in diesem Jahr Europas Norden, also die skandinavischen Länder, und daneben auch Island und – Brexit hin oder her – Schottland. Auch hier scheint neben der Mund-zu-Mund-Propaganda von Reisenden, die von die Schönheit der Region schwärmen, das Sicherheitsbedürfnis der Touristen ein gewichtiges Argument zu sein, wie Silke Schülli, Teamleiterin der beiden Büros in Hausach und Haslach des Reisebüros Luke vermutet

. Bei Island kommt möglicherweise der spektakuläre Auftritt seines Fußballteams bei der letzten EM in Frankreich hinzu, der dem kleinen Inselstaat sehr viele Sympathien eingebracht hat. "In meiner 30-jährigen Tätigkeit in der Reisebranche habe ich noch nie so viele Buchungen für diese Regionen erlebt", so Schülli.

Sowohl Schülli als auch Kovács haben noch einen weiteren Trend ausgemacht: die Reise mit dem Kreuzfahrtschiff. "Neben Menschen aus der Generation Classic Age sind es auch Familien, die Kreuzfahrten in die unterschiedlichsten Regionen buchen", erklärt Schülli, "denn in vielen Fällen reisen die Kinder kostenlos."

Individualreisen sind beliebt

Nach Ansicht von Sabine Kovács vom Reisebüro Oberfell liegt der Boom unter anderem darin begründet, dass immer mehr Kunden keinen klassischen Badeurlaub mehr wollen, sondern für sie der Dreiklang "erleben, entdecken und genießen" reizvoller erscheint.

Generell beobachten die beiden Reisebüroprofis, dass bei den Kunden die Individualreise sehr stark im Kommen ist, auch wenn die Pauschalreise immer noch eine bedeutende Rolle bei den Buchungen einnimmt. Der Wunsch nach Individualität lässt sich auch an der steigenden Zahl an Buchungen mit Eigenanreise mit dem eigenen Auto ablesen. "Da liegen als Länder Frankreich und Italien vorn und als Regionen werden allem der Gardasee, der Lago Maggiore oder auch die Cote d`Azur bevorzugt", berichtet Kovács.

Reisebuchungen über das Internet bereiten den beiden Fachfrauen im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation der Reisebüros nur sehr bedingt Kopfzerbrechen, denn, so versichern beide, die Preise für die Angebote seien in der Regel identisch, bisweilen wären die der Reisebüros sogar günstiger.

Nur wer sich sehr zeitintensiv durch den Angebotsdschungel des Internets kämpfe, könnte gewisse Vorteile erzielen, berichtet Schülli über ihre Erfahrungen. "Und dann ist das immer noch das Risiko, nicht zu wissen, was man genau bucht."

Die eigentliche Leistung der Reisebüros sei die Ausarbeitung eines den persönlichen Bedürfnisse der Kunden entsprechenden Angebots. Das könne man nicht einfach aus der Schublade ziehen, betont die Teamleiterin. Dazu müsse man erst eine Bedarfsanalyse erstellen, um zu wissen, was der Kunde möchte. Und der fühlt sich, so auch die Erfahrung von Kovács in ihrem Reisebüro gut aufgehoben, da er den persönlichen Kontakt sowie die Beratung und Informationen schätze.