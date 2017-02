Haslach i. K. "Ich bin in der Brandung gestanden"

Der Mann ist Alois Krafczyk, und er ist an diesem Morgen im Haslacher Bildungszentrum, um die jüngeren Schüler für den Storchentag zu begeistern. Denn Krafczyk ist gewissermaßen die Personifizierung dieses alten Haslacher Brauchs. Auf dem Zylinder, den er trägt, thronen zwei liebevoll bemalte Holzstörche Krafczyk ist Haslachs Storchenvater. Seit mehr als 30 Jahren.

Störche und schreiende Schüler haben auf den ersten Blick recht wenig miteinander zu tun. Es geht an diesem Mittwochmorgen aber um ein Anliegen von Stadt, Schule und Storchenvater: Den Kindern die Tradition des Haslacher Storchentags wieder näher zu bringen. Denn im vergangenen Jahr, so lässt Krafczyk bei einer kurzen Vorbesprechung im Büro des Schulleiters Christof Terglane fallen, sei die Beteiligung an eben diesem Tag schlecht gewesen. In diesem Jahr soll das anders werden. Alle Beteiligten sind stark daran interessiert, den Brauch zu pflegen. "Eigentlich sollte jeder Schüler am Storchentag teilnehmen", sagt der Schulleiter. Er bedauere, dass das Brauchtum verschwinde. Deshalb unterstützt das Bildungszentrum die Aktion, gibt den Schülern unter anderem am Storchentag ab 11 Uhr frei. "Dann habt ihr noch Zeit, euch zu richten, bevor es losgeht", sagt Krafczyk zu den versammelten Kindern. "Ich brauche gar nicht so viel Zeit, ich wohne direkt neben der Kapelle", antwortet ein Mädchen fröhlich.

Der Storchentag ist in der Regel der 22. Februar jeden Jahres. An diesem Tag finden die Kinder der Stadt sich zur Mittagszeit (12 Uhr) an der Mühlenkapelle ein, sprechen gemeinsam mit dem Storchenvater ein Gebet und ziehen danach durchs Städtle. Unter "Heraus!"-Rufen werfen die Haslacher Bürger ihnen Gutsele zu: Klassischerweise Mandarinen oder Orangen, aber auch Süßigkeiten – und nicht zuletzt gibt es Brezeln, die der Storchenvater mit einem langen Stecken angelt. Der ist neben dem Hut und zwei Laib Brot, die der Storchenvater bei seiner Tour auf dem Rücken trägt, ein Erkennungszeichen. Das Brot wiederum ist der Lohn, den der Storchenvater erhält. "Vom Storchentagsbrot esse ich dann eine ganze Weile", erzählt Krafczyk den Kindern und lacht.